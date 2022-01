Hendrik Van Crombrugge bekent: "Zonder coronacrisis en operatie zat ik wellicht niet meer in Anderlecht"

Op zijn 28ste speelt Hendrik Van Crombrugge nog steeds bij Anderlecht. De voorbije jaren werd de ex-speler van Eupen vaak gelinkt aan buitenlandse clubs, maar zijn gestel en de pandemie stonden een transfer in de weg.

Hendrik Van Crombrugge is helemaal terug na een zware rugblessure, die hem een half jaar aan de kant hield. "Het heeft meer tijd gevraagd dan verwacht om terug te komen. Iedereen heeft de impact van de blessure onderschat", geeft Van Crombrugge aan in HLN. "De laatste weken voel ik me sterker worden."

"Het is koud dezer dagen, dus alle littekens zijn erg gevoelig. Ja, een beetje zoals bij oude mensen (lacht). De technische en medische staf hebben een goede opbouw gevonden waardoor ik altijd fit aan de wedstrijd kan beginnen. Chapeau voor hen."

Op zijn 28ste voetbal Hendrik Van Crombrugge, ondanks heel wat buitenlandse interesse de voorbije seizoenen, nog steeds in de Jupiler Pro League. "Zonder de coronacrisis en mijn operatie zat ik hier wellicht niet meer", stelt Van Crombrugge duidelijk. "Ik heb geen moeite om deze situatie te aanvaarden en het maxmimum te halen uit mijn passage bij Anderlecht."

"Sinds ik twee kinderen heb, zet ik mijn eigen dromen aan de kant. Hun geluk staat centraal. Als ik op een dag vertrek, moet mijn gezin op die locatie vooral gelukkig zijn. Familie is mijn prioriteit."