Vertrekt Adama Traoré dan toch bij Wolverhampton? Akkoord in de maak met Engelse topclub

Adama Traoré is een indrukwekkende speler en dat is ook andere clubs in de Premier League niet ontgaan. Zo zou Tottenham heel wat interesse tonen in de Spaanse vleugelspeler van Wolverhampton.

Adama Traoré kan op heel wat interesse rekenen van verschillende clubs uit Europa. Zo toonde FC Barcelona deze maand al interesse in de Spanjaard, maar hij zou gewoon in de Premier League kunnen blijven. Tottenham lijkt namelijk aan het langste eind te trekken. Zo werd volgens The Athletic eerder een bod van 15 miljoen pond van de Spurs afgewezen door Wolverhampton, maar de Wolves zouden 20 miljoen pond willen voor Traoré. Beide clubs staan dus dicht bij een akkoord.