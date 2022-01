Verdedigers baas in #CHAGNT: 'man van de match' Jules Van Cleemput toonbeeld van defensieve scherpte Charleroi

Enkel verdedigers kwamen in aanmerking voor de titel 'man van de match' in Charleroi-Gent. Van Cleemput is een keuze waar we ons achter kunnen scharen. Scherp en sterk in het duel: Van Cleemput gaf in verdedigend opzicht alvast het goede voorbeeld.

In een matige wedstrijd waarin de verdedigers het ruimschoots haalden van de aanvallers, was het niet simpel om een man van de match aan te duiden. Het had zowel een verdediger van Charleroi als van AA Gent kunnen zijn. De grinta waar Van Cleemput mee van in het begin op het veld stond, gaf de doorslag. Het duurde niet lang eer zijn rechtstreekse tegenstander Nurio zou weten waar hij aan toe was. Die zorgde voor diepgang, maar een snedige tackle van Van Cleemput realiseerde dat de Angolees zijn actie niet verder kon zetten. Ook in de luchtduels stond de ex-speler van KV Mechelen zijn mannetje. Bij hoekschoppen de man om in de gaten te houden In defensief opzicht, maar ook bij de offensieve stilstaande fases was hij absoluut één van de spelers die in het oog moest gehouden worden. Een paar keer kreeg hij zijn hoofd tegen een hoekschop. Om de bal op kader te krijgen, werd hij net te veel gehinderd. Neemt niet weg dat hij deed wat hij kon om zijn team te helpen. Bovendien het belangrijkste: van op zijn rechterflank kwamen geen gevaarlijke acties. Niet dat Nurio zich niet aanbood, maar de Gentse aanvallen strandden op een bepaalde hoogte. Als er dan toch een titel 'man van de match' moest uitgedeeld worden, kon die dus zeker naar Van Cleemput gaan.