Van basisspeler bij Beerschot naar 'persona non grata' bij Lierse: "Zolang ik trainer ben, komt hij er niet meer in"

Alexander Maes wou zich bij Lierse weer in de kijker spelen na een avontuur in Roemenië, maar intussen is dat ook niet goed afgelopen. Trainer Tom Van Imschoot heeft hem uit de A-kern gezet.

De kapitein zou voor onrust gezorgd hebben in de kleedkamer en Van Imschoot maakte een duidelijk statement na de match tegen Moeskroen. "We zijn een kleine club in 1B met een beperkt budget en een relatief dun bevolkte kern. Dan is het van het allergrootste belang dat we allemaal aan hetzelfde touw trekken. Ik had niet langer het gevoel dat Alex Maes daartoe nog bereid was”, aldus Van Imschoot bij GvA.

“Ik ben een trainer die heel graag op basis van vertrouwen werkt, maar ik mag niet het gevoel krijgen dat het wordt geschonden. Zolang ik coach ben in Lier is de deur voor Alex Maes dicht. We zullen onze verplichtingen nakomen en hem met de B-kern laten trainen. Maar we hebben Maes duidelijk gemaakt dat hij naar een andere club mag uitkijken.”