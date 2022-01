Luka Elsner tovert tegen Club Brugge 18-jarige linksachter uit hoge hoed: "Goed positiespel en erg agressief"

Vorig seizoen mocht hij drie keer opdraven in de play-offs, dit seizoen haalde hij de selectie van Standard niet. Tot zondag. Luka Elsner dropte de amper 18-jarige Alexandro Calut meteen in de basis tegen Club Brugge. De youngster stelde niet teleur.

Luka Elsner gaf Alexandro Calut de voorkeur op Niels Nkounkou, een verrassende keuze. "In vergelijking met enkele maanden geleden heeft Alexandro aan maturiteit gewonnen, zijn prestaties gaan in stijgende lijn. Ik vond zijn positiespel goed en hij speelde erg agressief. In balbezit had hij het moeilijk, maar dat was het geval voor de hele ploeg. Hij is nog jong, maar toont heel erg veel karakter en grinta. Daar hou ik van. Ik vond hem heel solide, zeker als je in het achterhoofd houdt dat het pas zijn eerste basisplaats was", aldus Luka Elsner.

Ook Nicolas Raskin was onder de indruk van zijn jonge ploegmaat. "Dit was een erg belangrijke wedstrijd voor ons en ik heb geen seconde getwijfeld aan Alexandro. Ik was er 100 procent zeker van dat hij er zou staan, ik ben blij dat hij op het veld stond. Alweer een speler ook uit de eigen academie, dat is altijd een positieve zaak."

Alexandro Calut speelt sinds 2016 voor Standard. Daarvoor was hij aan de slag bij Charleroi en Racing Genk. Hij speelt ook in de nationale U19 van coach Wesley Sonck.