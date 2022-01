Goots ziet weer hoop voor Beerschot: "Nu tegen de zwakste ploeg uit 1A"

Cruciale week voor Beerschot. Na de winst tegen OHL trekken ze woensdag naar Seraing, de voorlaatste in de stand. Als ze daar weten te winnen...

Analist Patrick Goots ziet dat die drie punten de doorslag kunnen geven. “Op basis van wat Seraing de laatste weken en maanden presteert, 0 op 21 om precies te zijn, is het momenteel duidelijk de zwakste club in eerste klasse. En dat zie ik niet snel veranderen", zegt hij in GvA. "Winst tegen Seraing en als Beerschot dan in beroep misschien toch nog die drie punten tegen Standard binnenhalen, kan het ineens op één punt van de voorlaatste plek staan."

"Maar ook zonder die zege tegen OH Leuven was het al duidelijk: niet alleen dat duel tegen Seraing wordt cruciaal. Ook daarna tegen Zulte Waregem, maar ook uit op KV Mechelen, thuis tegen Kortrijk en daarna op Cercle moet Beerschot punten rapen. Het heeft nog steeds nood aan een reeks, want daarna volgt nagenoeg de volledige top van het klassement."