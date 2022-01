Brugse burgemeester zet puntjes op de i, maar: "Dat is een zaak van Club Brugge"

Vanmorgen raakte bekend dat er stevige maatregelen dreigen voor fans van Club Brugge die in het nieuwe stadion te laat komen.

Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw die zelf in de buurt van het stadion woont moet het allemaal niet zover komen als iedereen zich aan de afspraken houdt.

"Er komt een parkeerverbod in de onmiddellijke omgeving van het stadion", legt Dirk De fauw uit bij Sporza. "Het is de bedoeling dat je op afstand parkeert en dan met een shuttlebus naar het stadion komt. Er zijn al gesprekken geweest met bedrijven uit de buurt die over veel parkeerplaats beschikken en met firma's die voor shuttlebussen zullen zorgen."

"Je zult vooraf online moeten aanduiden waar je gaat parkeren en daar wordt je ticket ook gescand. Zonder die scan kom je het stadion niet binnen. Ook voor abonnementshouders zal er een parking gekoppeld zijn aan hun abonnement."

Supporters zouden bijvoorbeeld een gratis drankje krijgen als ze een uur vroeger komen. Dat zorgt voor de nodige spreiding van toekomen bij het stadion. Voor wie te laat komt, zou er geen plaats meer zijn in het stadion.

Wie veelvuldig te laat komt, dreigt een stadionverbod te krijgen. "Dat is een zaak van Club Brugge", zegt de burgemeester nog. "Wij zullen als stad wel controles doen op het parkeren in de omgeving van het stadion."