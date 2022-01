Herman Van Holsbeeck liet zich meeslepen door succes en makelaars roken hun kans

De fans van Anderlecht mogen blij zijn dat er een heel nieuw bestuur en eigenaar zijn gekomen. Anderlecht had anders in nog zwaardere stormen terechtgekomen. De aanhouding van Herman Van Holsbeeck brengt heel wat onfrisse verhalen met zich mee. Verhalen die uiteraard al langer circuleerden...

Laten we duidelijk zijn: iedereen binnen het voetbal hoorde wel al eens dat die of die commissies zou opstrijken, maar tussen geruchten en bewijzen ligt nog een wereld van verschil. Dat gaat dan voor de duidelijkheid niet enkel over Van Holsbeeck. Dat het schering en inslag was gedurende tientallen jaren in het Belgisch voetbal maakt het natuurlijk niet juist.

Bayat deed alsof hij thuis was

Van Holsbeeck heeft het aan zichzelf te wijten dat hij Mogi Bayat de vrije teugel gaf bij Anderlecht en dat hij met Christophe Henrotay commissies afsprak die geen mens kan verantwoorden. Om maar even een voorbeeld te geven: Bayat leidde in 2015 een speler die de volgende dag ging tekenen zelf rond op het oefencentrum van Anderlecht terwijl iedereen al naar huis was. Niet meteen een gebruikelijke werkwijze dat een makelaar de alarmcode en de sleutels van een club bezit. Nog minder dat zijn vingerafdruk in het systeem staat. En helemaal gek wordt het als hij een speler rondleidt met wiens transfer hij eigenlijk weinig tot niks te maken had, tot ergernis van de man die de deal onderhandelde.

Van Holsbeeck zijn naam valt in bijna elk dossier nu. Dat hij de ongerijmdheden tussen zijn verklaringen en de gevonden bewijzen niet kon/wou verklaren, werkte de onderzoeksrechter dusdanig op de zenuwen dat hij hem liet oppakken, ondanks zijn lichamelijke problemen. Da's niet meteen gangbare praktijk, maar onderzoeksrechter Michel Claise heeft van de bestrijding van financiële fraude zijn levenswerk gemaakt. Hij laat niet met zich sollen.

Van Holsbeeck is een kind van de tijdsgeest die tientallen jaren heerste in het Belgisch voetbal. Alleen heeft hij het blijkbaar iets te opvallend gedaan. We zijn niet naïef en weten dat er nog meer managers zich aan die praktijken bezondigden. Ze staan ook allemaal in het dossier van Propere Handen. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar de bewijslast zou immens zijn.

Jaren boven de stand geleefd

Van Holsbeeck heeft Anderlecht spelers als Biglia, Jovanovic, Suarez, Pareja, Mbokani... bezorgd. En acht landstitels, waar hij graag mee opschepte. Maar Anderlecht leefde toen ook al boven zijn stand. Budgetten werden gemaakt die rekening hielden met de Champions League. En dat geld werd vooraf ook uitgegeven zonder dat er zekerheid was over deelname. Jackpotten voor topspelers moesten er dus komen. En dat gebeurde dus met deals die het zonlicht niet altijd mochten aanschouwen. Makelaars zoals Henrotay roken hun kans.

De 'lijken' waar Marc Coucke veel over sprak, worden nu opgegraven. En er liggen er nogal wat begraven onder Neerpede. Een geluk voor Anderlecht dat ze het kerkhof verkocht hebben en er een nieuwe eigenaar hebben voor gevonden. Want die geesten uit het verleden hadden zwaar komen spoken. Al vermoeden we dat het vorige bestuur de bui ook wel al zag hangen...