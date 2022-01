'Sterkhouder Union heeft toptransfer naar Bundesliga beet'

In de komende maanden zullen we te weten komen of Union kan en zal strijden voor een verrassende titel. En daarna?

Voorlopig is er nog geen sprake van wintertransfers aan uitgaande zijde bij Union, maar komende zomer zal dat sowieso veranderen. Bundesliga Deniz Undav zal volgens Sudpresse komende zomer de club verlaten en hij heeft al bijna een akkoord met zijn toekomstige werkgever. De aanvaller kan naar de Bundesliga en kiest dus voor een stap hogerop, weet de krant. Over welk team het gaat is vooralsnog niet geweten.