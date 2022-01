'Doelman' Comoren groeit uit tot nationale held en geniet van aandacht: "Iedereen die zegt dat ik betere doelman dan speler ben, blokkeer ik onmiddellijk"

De Comoren liggen dan wel uit de Afrika Cup, ze wonnen de harten van heel wat voetballiefhebbers. In de achtste finales moesten ze door omstandigheden een veldspeler in doel plaatsen, maar de Comoren gaven zich niet zomaar gewonnen. Gastland Kameroen won uiteindelijk met 2-1.

Kameroen won de wedstrijd, de Comoren de harten. Vooral Chaker Alhadhur werd de held. De eerste doelman mag in de lappenmand en de overige twee doelmannen zaten in quarantaine na een postitieve coronatest. Daardoor moest de linksachter van Ajaccio noodgedwongen in doel gaan staan tegen Kameroen.

In eigen land en ver daarbuiten wordt Alhadhur nu op handen gedragen. Ook op sociale media stromen de berichten binnen bij de linksachter/doelman. De ploegmaat van Faïz Selemani geniet alvast van alle aandacht. "Ik probeer elk bericht te beantwoorden. Ik laat nu alvast weten dat ik iedereen onmiddellijk blokkeer die zegt dat ik een betere doelman dan veldspeler ben", gekscheerde Alhadhur.