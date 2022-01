Supporters Club Brugge stellen zich vragen bij mobiliteitsplan nieuw stadion: "Oppassen dat ze fans niet ontmoedigen om naar stadion te komen"

Eerder deze week stelde Dirk De Fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, het mobiliteitsplan voor. Er zal gewerkt worden met timeslots, de fans zullen moeten aangeven met welk vervoersmiddel ze komen etc. Frederik Van Eenoo, voorzitter van de supportersfederatie van Club Brugge, is ongerust.

En het is de stad Brugge en blauw-zwart menens. De Fauw liet weten dat fans bij herhaardelijke inbreuken op de timeslots zelfs permanent geweerd zouden kunnen worden uit het stadion."Het zorgt allemaal voor heel vragen", aldus Van Eenoo in HLN. "Wat als je in de file staat en je timeslot niet kan halen? Kan je het timeslot nog veranderen? Wat als je op het laatste moment beslist om een ander vervoersmiddel te nemen?"

"Ik denk dat Club niet anders kon. Ze wachten al twintig jaar op een nieuw stadion. En het is nodig, want het Jan Breydelstadion is rot. Dan krijg je dit soort compromissen."

Van Eenoo vreest dat heel wat fans zullen twijfelen om onder deze strikte voorwaarden nog naar het voetbal te gaan kijken. "Hoeveel opofferingen wil je als fan maken? Die vraag moet zeker gesteld worden. Het moet allemaal proportioneel blijven, he. Ze mogen ons niet belemmeren in onze vrijheid. Bovendien moeten ze oppassen dat ze supporters niet ontmoedigen om naar het stadion te komen", besluit Van Eenoo.