Advocaten Vertenten en boekhouder Veljkovic willen Kamer van Inbeschuldigingsstelling wraken

De advocaten van Bart Vertenten en van de boekhouder van Dejan Veljlovic hebben een opmerkelijke stap gezet in de zaak rond het dossier 'Propere Handen'. Ze willen immers de Kamer van Inbeschuldigingsstelling wraken omdat die niet partijdig zouden kunnen oordelen in de zaak, aldus De Standaard.

Frank Scheerlinck is de advocaat van Nenad Tanovic, de boekhouder van Veljkovic. Hans Rieder verdedigt ex-scheidsrechter Bart Vertenten. Vandaag moest de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen de in de zaak gebruikte Bijzondere Opsporingsmethodes (BOM) aftoetsen. Een gebruikelijke procedure voor een rechtszaak en normaal gezien een formaliteit.

Maar de twee advocaten willen dus nu het KI wraken. Hetzelfde KI heeft immers diezelfde procedure gedaan in de deal met spijtoptant Veljkovic en de advocaten vinden dat er ‘een schijn van partijdigheid’ mogelijk is en dat ze niet meer objectief kunnen oordelen. Scheerlinck zelf bevestigde bij De Standaard dat hij een wrakingsverzoek neerlegde, maar hij wilde verder geen commentaar kwijt.