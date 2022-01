Fiorentina heeft opvolger Dusan Vlahović beet: "Braziliaanse spits heeft akkoord met Fiorentina"

Fiorentina heeft z'n opvolger voor Dusan Vlahovićal klaar, Braziliaanse spits ondergaat medische testen.

Dusan Vlahović is de absolute sterkhouder in de spits bij Fiorentina. Hij wordt gezien als één van de toptalenten in de Serie A en heeft een marktwaarde van rond de 70 miljoen euro. Dit seizoen scoorde hij al 17 keer in 21 wedstrijden. De Serviër zal Fiorentina hoogstwaarschijnlijk verlaten voor een avontuur bij Juventus. Deze transfer zit in de laatste fase, dus moest Fiorentina op zoek naar een vervanger. Die vonden ze bij Basel, met de 23-jarige Braziliaan Arthur Cabral.

Arthur Cabral is aan een beresterk seizoen bezig bij Basel. In 31 wedstrijden verdeeld over alle competities scoorde hij al 27 keer. Dat rechtvaardigt dan ook zijn marktwaarde van ongeveer 15 miljoen euro. Fiorentina maakte een deal met de Zwitserse topclub voor 14,5 miljoen euro plus bonussen. Nu ondergaat de Braziliaanse spits zijn medische tests in Italië en zet hij zijn handtekening eens Dusan Vlahović officieel vertrokken is.