Gert Verheyen is duidelijk: "Dat Union alleen bovenaan staat, komt daardoor"

Union staat ook eind januari nog altijd op kop in de Jupiler Pro League. Wat er vanavond ook gebeurt in het Jan Breydelstadion.

Dat Union daar staat, is volgens Gert Verheyen wel omdat de topclubs het laten afweten. “Er had een topclub naast moeten staan. Wat niets afdoet aan hun prestaties, maar het is ook dankzij hun status als niet-topclub dat zij het zich kunnen permitteren om zo te spelen”, schrijft Verheyen in Het Nieuwsblad.

Ook bij Leicester was dat het geval toen zij de titel pakten. “Niet dat Union een laffe counterploeg is. Er is veel kwaliteit, maar ze doen het toch vooral in de omschakeling, vertrekkende vanuit de reactie en het eigen blok. Club kan zo niet spelen, Anderlecht evenmin. Dat wordt niet gepikt.”

“Union heeft het geluk dat zij het spel nooit hoeven te maken. Zelfs tegen pakweg Zulte Waregem kunnen zij zo spelen. Mocht een topclub winnen van Genk, zoals Union afgelopen weekend, wordt er geklaagd over het matige spel. Bij Union niet. Daar gaat het dak eraf. Voor Union hoeft er niets. Zij spelen in een zetel. Ook vanavond tegen Club.”