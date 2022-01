Gilles Dewaele schittert nu al bij Standard: "Ik pas me goed aan en iedereen helpt me"

De nieuwe aanwinst van Standard leverde een zeer goede prestatie in de overwinning van zijn team op het veld van Eupen (0-2) op speeldag 24 van de Jupiler Pro League.

Gilles Dewaele maakte een bijna perfecte beurt in de wedstrijd van Standard op Eupen. "Woensdagavond speelde ik defensief gezien een goede wedstrijd. Aanvallend hebben we niet veel kansen gehad. De eerste helft hadden we het lastig, maar we gaven niets weg. Zo konden we een clean sheat laten optekenen", legde de rechtsback uit.

"Ik pas me goed aan en iedereen helpt me bij de club. Ik heb nog maar pas drie wedstrijden gespeeld met Standard en het gaat hier heel snel. Of de punten die we behaalden tegen Anderlecht en Club Brugge een andere dynamiek gaven? Ja, Ik denk van wel. Iedereen zag ons tegen hen verliezen, maar we pakten twee punten. In Eupen was het ook niet gemakkelijk, maar we pakten drie punten, en dat is het belangrijkste. We moeten ons spel en ons balbezit wel nog verbeteren. We zullen zondag thuis moeten winnen van Mechelen", besluit Dewaele.