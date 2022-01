Vanhaezebrouck legt bankzitterstatuut van Kums en Bezus uit: "En daar was ik trots op"

Bij AA Gent ontbraken onder meer Odjidja, Depoitre en Tissoudali. Maar ook Sven Kums en Roman Bezus werden tegen Oostende op de bank gezet door Hein Vanhaezebrouck.

Spelers als Kums en Bezus zouden in een wedstrijd zoals tegen Oostende nog wel voor de nodige creativiteit kunnen zorgen.

Toch werd Kums pas in de tweede helft ingebracht en bleef Bezus zelfs de hele wedstrijd op de bank geposteerd.

Trots

"Sven had een beetje problemen met fitheid en herstel, met lastjes links en rechts. Bij Bezus waren er andere beslommeringen die meespelen, dan was de vraag of het nu het moment was om hem nu te brengen", legde Hein Vanhaezebrouck uit.

"En we hadden nood aan Hjulsager en Castro-Montes om vanuit de combinatie iets te creëren, tegen een sterk verdedigende ploeg. Tegen dit elftal dat realiseren, ik ben echt trots op die twee en ook nog op een aantal anderen."