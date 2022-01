Aanduidingen: Lambrechts moet Brusselse derby in goede banen leiden, West-Vlaams onderonsje voor Boucaut

De wedstrijden in de Jupiler Pro League volgen elkaar in sneltempo op. Speeldag 24 werd donderdagavond ingeblikt door Club Brugge en Union. Vrijdagavond wordt speeldag 25 alweer op gang getrapt op Stayen.

Vrijdagmiddag maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) alvast de aanduidingen bekend voor komend weekend. Bert Put is de scheidsrechter in het kelderduel tussen Beerschot en Zulte Waregem. De affiche van deze speelronde is ongetwijfeld Union-Anderlecht, een echte Brusselse derby én onvervalste topper. Erik Lambrechts zal deze wedstrijd in goede banen leiden.

Jasper Vergoote zal dan weer de inhaalwedstrijd tussen Kortrijk en Antwerp (woensdag 2 februari) voor zijn rekening nemen. Bekijk hier alle aanduidingen.