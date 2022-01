Antwerp moet het enkele weken zonder aanvaller stellen, beter nieuws voor De Laet

Antwerp liep eerder deze week heel wat averij op tegen STVV. Niet enkel verloor de Great Old twee kostbare punten, maar met Manuel Benson en Ritchie De Laet vielen twee belangrijke pionnen uit.

Het was de voorbije dagen dan ook schade opmeten in Deurne Noord. Voor Ritchie De Laet komt, ondanks wat hinder aan de enkel, het duel tegen AA Gent niet in het gedrang.

Minder goed nieuws was er over Manuel Benson. De kwieke dribbelkont verdraaide zijn knie tegen de Kanaries. "Dat kan gebeuren. Jammer, want hij was goed bezig. We zijn hem waarschijnlijk enkele weken kwijt. Daarom is het belangrijk dat we zoveel goeie spelers in de kern hebben. Het is aan hen om het niveau op te pikken", aldus Brian Priske bij Gazet van Antwerpen. Ook Viktor Fischer komt nog steeds niet in aanmerking voor een wedstrijdselectie.

Antwerp staat voor een belangrijke week: zondag gaat de Great Old op bezoek bij AA Gent. Op woensdag staat de inhaalwedstrijd in en tegen Kortrijk op het programma. Volgende week kruist Antwerp op de Bosuil de degens met koploper Union.