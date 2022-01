De kogel is door de kerk: Andreas Skov Olsen tekent een contract bij Club Brugge

De onderhandelingen sleepten even aan, maar Club Brugge kwam vanavond met het bevrijdende nieuws.

Club Brugge heeft de winger nu definitief te pakken. Hij komt over van Bologna en tekent een contract tot eind juni 2026.

Bologna wou zoveel mogelijk recupereren van de transfersom (6 miljoen) die ze betaalden aan Nordsjaelland. Andreas Olsen stond ook op de radar van FC Kopenhagen, maar deze vangen bot. De 22-jarige Deense international speelde reeds 15 wedstrijden voor de nationale ploeg waarin hij vijfmaal tot scoren kwam. Dit seizoen kwam hij in 18 wedstrijden in de Serie A in actie. Daar was hij goed voor twee assists.