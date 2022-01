Ritchie De Laet komt met straffe bekentenis in 'Kantine': 'Nachtje in de cel gezeten'

Eric Goens start vanaf vanavond met het tweede seizoen van 'Kantine' op Play Sports.

In het tweede seizoen van ‘Kantine’ brengt Eric Goens op Play Sports Open weer heel wat voetballers op het scherm. Dit jaar komen ook iconen uit andere sporten aan bod.

Zo zijn Michel Wuyts, Patrick Lefevere en Ann Wauters dit seizoen van de partij. Cyriel Dessers en Clinton Mata komen ook langs, maar de eerste in rij vanavond is Ritchie De Laet.

Die komt in de uitzending met een bekentenis dat hij als 13-jarige een nachtje in de cel zat, omdat hij met een bestelwagen een ongeval veroorzaakt had.