Thibaut Courtois laat zich uit over positie van Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard ligt nog tot 2024 onder contract bij Real Madrid, maar het is maar zeer de vraag of hij volgend seizoen nog voor de Koninklijke zal spelen.

Speelt Eden Hazard volgend seizoen nog bij Real Madrid? De kans dat hij kan blijven is groot, maar dan zal hij even weinig zekerheid hebben over speelminuten als dit seizoen.

Zeker als Mbappé deze zomer naar Madrid zou komen. “Eden speelt erg goed nu”, zegt Courtois aan AS. “De voorbije weken zagen we de Hazard die we kennen. Een grote Hazard kan ons helpen om titels te winnen.”

“Dat hij geen vaste titularis is, is de beslissing van de coach. Als je Vinicius hebt, zijn de plaatsen op de flank meteen erg duur. Iedereen moet vechten voor zijn plaats.”