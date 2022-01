Ondanks topjaar eindigde Nikola Storm pas op 24ste plaats in Gouden Schoen: "Ik ben er niet fel mee bezig, maar wat een klucht"

Nikola Storm is bij KV Mechelen uitgegroeid tot een van de dragende krachten. De winger heeft constante én statistieken aan zijn spel toegevoegd.

Het was dan ook schrikken dat Nikola Storm bij de verkiezing van de Gouden Schoen pas op plaats 24 was terug te vinden. "Om eerlijk te zijn, ben ik daar niet te fel mee bezig", bekent Storm aan GVA. "Maar toen ik de uitslag zag, had ik toch zoiets van: wat een klucht. Ik had wel een plaats in de top 15 verdiend, denk ik. Jongens als Undav en Vanzeir, die het uitstekend doen met Union, haalden in één stemronde een veel hogere score dan ik... Terwijl we qua statistieken op hetzelfde niveau zitten."

"Mechelen staat niet in de top vier. Dan kijken ze minder naar ons. In ons eerste seizoen na promotie werden we net als Union gehypet. Nu is de media-aandacht logischerwijs een stuk minder. Niet erg hoor, hoe minder ik in de media verschijn, hoe beter. Ik ben liever op mezelf", aldus de flankaanvaller van Malinwa.