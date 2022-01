Arnaud Bodart: "Het gaat beter, maar moeten er ook geen doekjes om winden"

Na de overwinning tegen Eupen vorige week, heeft Standard weer wat ademruimte en kan de weg naar boven worden ingezet.

Na twee gelijke spelen tegen Anderlecht en Club Brugge, volgde een overwinning tegen Eupen. Standard wil daar zondagnamiddag een vervolg aan breien door in eigen huis te winnen van KV Mechelen. Een 6/6 pakken, dat is voor Standard geleden van... augustus 2021. "De overwinning aan de Kehrweg heeft ons een goed gevoel gegeven. Als we hierop kunnen voortgaan, mogen we misschien stiekem wel naar boven kijjken", zegt doelman Arnaud Bodart op de persconferentie.

"Moeten nog hard werken"

"Het gaat al beter dan voordien,, maar we moeten er ook geen doekjes om winden: Er ligt voor ons nog héél veel werk op de plank. We winnen wel tegen Eupen maar het was zeker niet onze beste wedstrijd. We houden een clean sheet en winnen, soms moet je daar ook tevreden mee zijn", aldus de Luikenaar.

In de heenronde werd Standard vernederd Achter De Kazerne door KV Mechelen (3-0 na 20'). Een rampzalige wedstrijd waarna de technische staff ontslagen werd. "Dat was de trigger, we ziten in de problemen sinds die nederlaag. De coach werd ontslagen en er kwam een nieuwe in een netelige situatie. Maar de winterstop heeft ons deugd gedaan. Een nieuwe overwinning, en bovendien tegen KV Mechelen", zal ons deugd doen", besluit Bodart