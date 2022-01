Tom Saintfiet verwacht volksfeest bij terugkomst in Gambia: "Verwachten duizenden mensen in de straten"

Met het kleinste land van het Afrikaanse continent slaagde Tom Saintfiet er als bondscoach in om de kwartfinale te bereiken op de Afrika Cup. Hij blikt dan ook tevreden terug op een geslaagd toernooi.

Bij de Afrikaanse landen geldt er vaak een vorm van overschatting van de eigen kwaliteiten en verwacht elke president dat zijn land terug huiswaarts zal keren met de Afrika Cup op zak. Met die ambitie begon Saintfiet niet aan het toernooi in Kameroen, maar wel met gezonde ambitie. Want zelfs na de uitschakeling tegen Kameroen was de Belg ontgoocheld.

"Niemand had verwacht dat we die kwartfinale zouden halen, maar als je er bent wil je ook meer", vertelt hij in De Zevende Dag. "Dat is typisch aan sport. Kameroen won verdiend van ons, we waren een maatje te klein. Binnen enkele dagen zal de trots wel overnemen van de ontgoocheling", klinkt het.

De hele natie lijkt dan ook fier te zijn op de prestatie van de nationale voetbalploeg, dat weet Sainftliet ook. "Maandag worden we bij de president verwacht en worden er duizenden mensen in de straten verwacht. Het was de eerste keer dat ze zich konden kwalificeren voor het toernooi, dan meteen een kwartfinale halen..."

"We hebben de voorbije weken heel veel aandacht gekregen, ook in de Belgische media, veel meer dan in het verleden Daar wil ik niet over klagen en elke Gambiaan is trots op de prestatie die we hebben neergezet", besluit Saintfiet.