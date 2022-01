OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt aanvallende middenvelder bij Charleroi (En er is er nog één op komst)

KV Kortrijk haalt met Amine Benchaib extra creativiteit bij voor op het middenveld. De 23-jarige aanvallend ingestelde speler tekende voor 3,5 jaar.

Benchaib kreeg bij Charleroi te weinig kansen en aasde op een transfer. De ex-jeugdspeler van Sporting Lokeren stapte in 2020 over naar Charleroi, maar kreeg dit seizoen slechts in 11 matchen speelminuten, meestal als invaller.

Kortrijk heeft intussen aangekondigd dat er nog een transfer op komst is. We wachten dus af...