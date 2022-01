Officieel: KV Oostende huurt jonge verdediger van Celtic

De 21-jarige verdediger kwam bij de Schotse topclub niet meer aan spelen toe. Hij zat zelfs niet meer in de selectie, maar Celtic wil hem wel niet definitief laten gaan. Het zou gaan om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

Hij had ook belangstelling van het Italiaanse Verona, maar kiest nu voor KV Oostende. Hij zat reeds op het vliegtuig en moet vandaag zijn medische testen afleggen. Normaal gezien wordt hij straks aangekondigd.

UPDATE 18u00: KV Oostende bevestigde de komst van Urhoghide. De Kustboys bedongen eveneens een aankoopoptie op de 21-jarige Engelsman.

Verdediger @Osazeus Urhoghide wordt gehuurd @CelticFC , mét aankoopoptie.@GGanaye : "We wilden een aankoopoptie want we geloven sterk in hem. Hij heeft veel progressiemarge en bij KVO staan we erom bekend om talenten beter te maken."



