Odoi en Adamyan zetten eerste stappen bij Club Brugge: "Maar weinig clubs die me konden overtuigen" en "Mijn sterkte? Ik ben heel snel"

Club Brugge haalde gisteren met Sergis Adamyan en Denis Odoi nog twee versterkingen binnen. De twee gaven ook al hun eerste indruk.

Denis Odoi ging meteen in gesprek met Alfred Schreuder. "Ik heb nog samengespeeld met Vanaken en Mignolet ken ik ook goed", aldus de nieuwe verdediger. "Er waren maar weinig clubs die me konden overtuigen om Fulham te verlaten. Het was daar plezant. Maar Club Brugge is er daar één van. Ik wil hier weer kampioen worden."

Sargis Adamyan liet dan weer iets meer weten over zijn kwaliteiten. "Ik ben heel snel en ook wel sterk. Ik kan goed tussen de linies spelen. Ik ken de coach nog van bij Hoffenheim, dat is wel leuk."