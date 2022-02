Vanhaezebrouck pareert met vuur kritiek op Lemajic: "Als die hier weggaat, willen zes of zeven Belgische clubs hem meteen"

Na de verliespartij tegen Antwerp kreeg Darko Lemajic opnieuw veel kritiek. De spits van AA Gent miste drie redelijk grote kansen en werd zowel op sociale media als in de kranten afgemaakt. Hein Vanhaezebrouck ging daar fel op in.

"Hij krijgt in de krant een onvoldoende, terwijl Frey en Samatta aan de overkant niéts gedaan hebben en wél een voldoende krijgen. Lemajic wordt de rekening gepresenteerd voor het feit dat wij niet scoorden. En dat is volledig onterecht", klonk het bij Hein op zijn persconferentie. "Je zag na zijn gemiste volley dat Lemajic besefte dat het hem weer aangewreven zou worden. Kijk, als hij slecht speelt, kan ik dat toegeven. Maar nu rekenen ze een speler af die een verdienstelijke match speelde."

Er werd ook gevraagd of er geen betere spits kon gehaald worden in de zomer. "Toen viel de naam van Ike Ugbo veel. Hij werd zogezegd de spits die alles ging oplossen. Ugbo, Ugbo, Ugbo. Wel, die kostte toen vijf miljoen en is nu naar Troyes", aldus Vanhaezebrouck bij HLN.

"Ging hij dan de oplossing geweest zijn? Club Brugge liet Sowah, die voor 9 miljoen werd gehaald, naar AZ vertrekken voor een halfjaar. Ik wil maar zeggen: je kan geld door de deur gooien. Maar wij hebben geld uitgespaard. Zo simpel is het. Lemajic was een goedkope optie. En geloof mij: als die hier moest vertrekken, dan halen zes of zeven Belgische ploegen hem meteen binnen. Er zijn teams die om zo een spits schreeuwen."