"Kompany zal daarvoor 25 uur per dag op de club moeten zijn"

Marc Degryse waarschuwt Vincent Kompany. Het lijken harde woorden, maar de komende weken worden cruciaal voor de coach van RSC Anderlecht. En het zag er eind december zo rooskleurig uit.

“Vincent Kompany liet eind vorig jaar nog weten dat november zijn maand niet is na enkele tegenvallende resultaten”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Dan is januari zijn maand al helemaal niet. Amper vier op twaalf tegen KV Mechelen, Standard, Cercle Brugge en Union SG is veel te weinig.”

RSC Anderlecht gooit op die manier een quasi zekere PO1-plaats alsnog te grabbel. “Kompany zal alleszins niet te veel van die maanden mogen hebben. Of hij loopt zelf eens tegen de lamp. Van die goede reeks in december blijft niets meer over. Anderlecht moet opnieuw knokken voor die plaats in de play-offs.”

“In februari moet het erop zijn”, besluit Degryse. “In de Beker van België én in de competitie. Kompany zal 25 uur per dag op de club moeten doorbrengen om de Croky Cup te winnen en om goed te eindigen in de competitie.”