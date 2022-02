Pochettino laat toptalent in de steek na bekeruitschakeling van PSG: "Simons was niét mijn keuze"

PSG werd gisterenavond verrassend uit de Coupe de France geknikkerd door OGC Nice. het was Xavi Simons die de beslissende elfmeter miste. Mauricio Pochettino laat de jongeling echter in de steek.

Het was een strafschoppenserie die besliste of PSG of OGC Nice doorstootte naar de kwartfinales. “We hadden de eerste vijf strafschopnemers van tevoren besproken”, aldus Maurico Pochettino. “Dat waren Lionel Messi, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Julien Draxler en Marco Verratti.”

De Argentijnse coach is echter niet van plan om de misser van Xavi Simons met de mantel der liefde te bedekken. “Daarna was het aan mijn spelers om te beslissen. Simons was dus niet mijn keuze. Al heeft hij natuurlijk wel het recht om die strafschop op te eisen.”