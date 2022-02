🎥 Waasland-Beveren maakt 1B enigszins spannend: "Beetje in spoor Westerlo blijven en in voetbal weet je nooit"

Sinds het voorbije weekend is het in 1B weer een beetje spannend. Waasland-Beveren klopte Westerlo, de nummer 2 in de stand verkleint de kloof op de leider zo tot zeven punten. Westerlo heeft nog steeds veruit de beste kaarten in de titelstrijd, Waasland-Beveren blijft wel jagen.

De Waaslanders verspreidden een reactie na de wedstrijd van Tom Reyners, de man die wel een erg groot aandeel had in het openingsdoelpunt. Reyners bleef doorjagen tot aan de achterlijn, waardoor hij daar de bal kon veroveren en ook nog eens de assist gaf. "Op die momentjes voel je ook de steun van het publiek", aldus Reyners.

🎙️ Tom Reyners: “Om in zulke wedstrijden de drie punten te pakken, moet het hele team meer dan 100% zijn. Iedereen probeerde om boven zijn limiet te gaan waardoor we een topwedstrijd konden spelen.” 💛💙🦁 pic.twitter.com/AdUNE1E3XT — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) February 1, 2022

Vooral met het oog op het klassement was dit een cruciale overwinning voor Waasland-Beveren. "Ten eerste was het een kans om 6 op 6 te pakken. Ten tweede moesten we winnen om RWDM en Deinze voor te blijven. Ten derde blijven we zo een beetje in het spoor van Westerlo en in het voetbal weet je nooit."

Uit het vervolg van de competitie moet bljven of het tot dusver autoriteire Westerlo toch gewoon afstevent op de titel of dit de start is van een andere wending in het kampioenschap. Naast de zeven punten voorsprong die Westerlo nog altijd geniet, heeft het ook nog een match minder gespeeld dan Waasland-Beveren.