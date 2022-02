Reden waarom Bayat de komst van Anthony Limbombe bij Essevee tegenhield uitgelekt

Mogi Bayat was als makelaar betrokken bij de deal die Zulte Waregem met Anthony Limbombe wou sluiten.

Zulte Waregem wilde Anthony Limbombe weghalen bij FC Nantes. Dat Mogi Bayat dan in de deal betrokken is, is geen geheim meer.

Volgens verschillende Franse kranten is nu duidelijk geworden waarom de deal richting Essevee uiteindelijk niet doorging.

Bayat zou voor zijn diensten bij de overgang van Limbombe maar liefst 150.000 euro willen opstrijken hebben, iets wat Zulte Waregem niet zag zitten voor een huurcontract.