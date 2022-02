Filip Joos geeft ploeg uit 1A de raad Holzhauser deze zomer binnen te halen, maar blijft een gok

Raphael Holzhauser heeft Beerschot niet verlaten tijdens de wintermercato. Als de Ratten degraderen kan hij transfervrij weg.

Holzhauser blijft voor de rest van het seizoen op het Kiel. Er was de nodige interesse, maar Beerschot leek niet open te staan voor een transfer bij het begin van januari.

Tegen het einde van de mercato kon dat wel, maar veel gegadigden waren er dan niet meer. Als Beerschot degradeert, dan kan Holzhauser volgens een bepaling in zijn contract gratis weg.

Filip Joos stelt AA Gent voor om hem deze zomer transfervrij binnen te halen. “Ik zou dat duo, Tissoudali-Holzhauser, herenigen. Hij moet misschien niet altijd spelen, hé, maar ik zou het aandurven. Het is zeker een grote gok, want lopen is niet zijn grootste kwaliteit en bij Hein moet je lopen", zegt Joos aan 90 Minutes.