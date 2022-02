Hein haalde Club als voorbeeld hoe het niet moet aan: "Je kan het geld ook door deuren en ramen gooien"

Hein Vanhaezebrouck heeft er gisteren rustig de tijd voor genomen om voor Gent-Club Brugge eens de puntjes op de i te zetten over de Gentse wintermercato. Opmerkelijk: daarbij haalde hij ook tegenstander Club aan als voorbeeld hoe het niet moet.

Waarom Gent in de zomer niet voor Iké Ugbo ging, was de vraag. "Je moet weten wat haalbaar is. Kamal Sowah was goed in Leuven. Uiteraard, met de manier van voetballen bij OHL. Na een half jaar Club Brugge is hij al weg naar AZ. Negen miljoen, hè. Je kan het geld ook door deuren en ramen gooien", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Gent haalde voor één miljoen Darko Lemajic, maar die mag op veel kritiek rekenen. "Pas op, ik begrijp supporters dat ze meer willen. We hadden onszelf in het rood kunnen zetten door veel geld uit te halen voor een spits die dan wellicht toch was tegengevallen. En die toch het onderspit moest delven als Depoitre fit bleek. Wij hebben toen geld uitgespaard, zo simpel is het.”