Voor Kompany is er geen 'probleem Raman': "Goh ja, ik wist dat die emotionele uitbarsting er kon komen toen we Benito haalden"

De démarche van Benito Raman gaat zonder gevolgen blijven. De aanvaller zit voor de wedstrijd tegen Eupen gewoon in de selectie. Maar Vincent Kompany heeft hem wel aangesproken op het interview dat hij gaf na de wedstrijd tegen Union.

Kompany wist dat zo'n moment wel eens kon komen. "Ik zag hem bij jullie staan met een lach op zijn gezicht en dacht meteen 'dit is niet goed'", lachte Kompany. "Ik heb direct ingegrepen. We waren nog niet in Neerpede of ik heb direct met hem gesproken en hem mijn mening gegeven. Ik heb hem gezegd waarom ik het niet het beste idee vond."

"Maar wat voor mij het belangrijkste was, was zijn reactie daarna. Twee uur erna heeft hij zich al geëxcuseerd bij de groep. Maar dit is ook iets wat ik verwacht had. Als je Benito Raman naar de club brengt, dan weet je dat er zo'n emotionele uitbarsting kan komen. Als je dat niet verwacht, ken je hem niet goed genoeg."

Maar Kompany kan daar dus mee om. "Weet je wanneer ik een probleem met hem zou hebben? Als hij zich niet elke training 100 procent zou geven. Als hij niet de taken uitvoert. Als hij niet 200 procent gemotiveerd inkomt. Dan zou ik hem niet in de selectie opnemen als straf. Dat is de consequentie. Maar dat is niet het geval. Hij heeft altijd die wil om te scoren als hij inkomt, maar hij is ook een man van emoties."