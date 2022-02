Club Brugge zag af tegen AA Gent, maar plooide niet: "Fier op mijn teammaats"

Club Brugge vergaarde woensdagavond in de Ghelamco Arena een uitstekende uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. Een klasseflits van Charles De Ketelaere volstond voor de zege.

Al was het een mirakel dat AA Gent niet tot scoren kwam. De Buffalo's kregen enkele wenkele kansen, tot overmaat van ramp zag Julien De Sart zijn elfmeter gestopt worden door specialist Simon Mignolet.

"Dit is een heel mooi en belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat we nog maar halfweg zijn. We zullen in de terugmatch top moeten zijn. Vandaag hebben we met zijn tienen een fantastische mentaliteit getoond. Ik ben fier op mijn ploegmaats", aldus Clinton Mata voor de camera van RTL Sport.

"Het resultaat was heilig vandaag en we hebben het over de streep getrokken. Het was vanavond op mentaal vlak een uitdaging, en we hebben het met verve doorstaan. Hierop kunnen we verderbouwen", besluit Mata, die na zijn schorsing tegen Kortrijk opnieuw zijn plaats in de basis innam.