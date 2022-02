Kompany zag te veel technische fouten, maar... "We verdienden deze match te winnen"

Anderlecht was niet goed in Eupen. Ze domineerden wel de match, maar creëerden weer bitter weinig. Vincent Kompany zag het probleem waar zijn ploeg nu al een maand mee worstelt.

Anderlecht maakte in de zone van de waarheid amper iets klaar. "En dat is normaal de zone waar we wel sterk zijn. Maar de laatste controle was niet goed of de juiste pass volgde niet", aldus Kompany. "Het ontbrak ons aan een versnelling of de juiste keuze op die momenten. Zo hebben we veel gescoord voor Nieuwjaar, maar nu lukt het even niet."

Al zag Kompany soms ook dingen waar wij het niet helemaal mee eens waren. "We domineerden de match en speelden constant rond hun zestien. We hadden deze match eigenlijk moeten winnen, dat verdienden we ook. Eupen is niet veel aan ons doel geweest, maar scoort toch twee keer. Daar moeten we toch ook aan werken."