Storck gaat sterkhouders op de bank zetten: "Mijn verantwoordelijkheid, maar ik moet deze kern ook verder ontwikkelen"

Genk zag heel wat spelers vertrekken voor interlandverplichtingen de voorbije weken. Die zijn nu quasi allemaal terug, maar Bernd Storck is niet van plan ze allemaal direct in de basis te gooien.

“Elke positie is voor mij dubbel bezet, dus binnen mijn tactisch systeem moet iedereen in staat zijn om kwaliteit te leveren", zegt hij bij HLN. "Er keren veel spelers terug van interlandverplichtingen. Zij hebben verschillende matchen in de benen en dan is er nog de jetlag. Waarom zou ik de jongens die hier dan tien dagen goed hebben getraind geen kansen geven?”

Storck wil de jongens met minder speeltijd nu minuten geven tegen Zulte Waregem. Oyen en Paintsil kunnen daarvan profiteren. Ito en Bongonda worden dan weer op de bank verwacht. “En woensdag tegen OHL kan mijn elftal er alweer helemaal anders uitzien. Dat is misschien een risico, maar die verantwoordelijkheid neem ik dan op mij. Het is mijn taak om deze spelerskern verder te ontwikkelen.”