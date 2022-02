Penalty of niet in Eupen-Anderlecht? Ex-ref: "Sterk werk van de VAR"

Commotie alom am Kehrweg, toen in de slotfase de bal op de stip werd gelegd op aangeven van de VAR. Lior Refaelov trok er zich niets van aan en behoedde Anderlecht met zijn tweede strafschopdoelpunt van de avond voor een nederlaag in Eupen.

Het was Stef Peeters die Lior Refaelov op de rand van de zestien meter ten val bracht. Lardot kende een vrije trap toe aan Anderlecht. Tot veler verbazing kwam de VAR tussen: de bal ging op de stip. Refaelov stuurde Nurudeen naar de verkeerde hoek. "Dit was een strafschop, dus goed gedaan van de VAR", vertelt ex-ref Tim Pots aan HLN. "Het contact gebeurt op de zestienmeterlijn. En die lijn maakt deel uit van het strafschopgebied." "Omdat de voet van Refaelov van de grond was, was de impact groter. Daardoor wordt Refaelov buiten het strafschopgebied getikt", besluit Pots.