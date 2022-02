Hugo Broos kondigt aan dat hij afscheid zal nemen bij Zuid-Afrika

Hugo Broos heeft al aardig wat watertjes door zwommen, maar maakt nu duidelijk dat hij aan stoppen denkt.

Broos wordt in april 70 jaar. In een interview met La Dernière Heure kondigt hij aan dat hij als bondscoach van Zuid-Afrika afscheid zal nemen.

Wanneer dat zal zijn is niet duidelijk, maar Broos zegt wel dat hij na zijn passage bij Zuid-Afrika geen andere job als trainer meer zal uitoefenen.

“Ik weet niet precies wanneer dat zal zijn, maar zodra mijn avontuur hier eindigt, zal ik met pensioen gaan," klinkt het. We hadden een geweldige WK-kwalificatiewedstrijd, ook al zijn we er net naast gegrepen. Ik denk dat we al een grote stap voorwaarts hebben gezet.”