Gert Verheyen erg kritisch: "Bij Anderlecht niet streng genoeg voor zichzelf" en "Zag te veel slecht voetbal deze week"

Het voetbalweekend bracht al bij al een aantal interessante matchen, maar in de midweek was er ook opnieuw heel veel afval bij.

"Voetbal is geen jureringssport. Het is geen turnen, enkel het scorebord telt", aldus Gert Verheyen duidelijk in Het Nieuwsblad.

Ergerlijk

"Ik vond Dost slechter dan Lemajic in de bekermatch. Anderlecht op Eupen? Dat stond helemaal stil. Ergerlijk."

"Ze waren niet streng genoeg. Waarom komen mensen nog naar een stadion? Ik zag deze week veel te veel slecht voetbal."