Vanhaezebrouck ziet ploeg drie belangrijke punten pakken op Jan Breydel: "Waren gekomen om iets te creëren"

Als je nog vol in de strijd zit om een ticket voor de Champions Play Offs af te dwingen, doet een zege op het veld van Club Brugge deugd. Ook bij Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

"Het is altijd moeilijk hier in Brugge. We probeerden te tonen dat we naar hier zijn gekomen als team om ook iets te creëren, wat volgens mij ook gelukt is. Je weet dat ze met de steun van het publiek ook kansen zullen krijgen en enkele key moments waren dan ook in hun voordeel maar Davy Roef keept een uitstekende partij", aldus Vanhaezebrouck.

Bolat transfer?

Dat Roef en niet Bolat onder de lat stond, was toch een verrassing. Roef gaf eerder aan de televisie mee dat Bolat zaterdag niet meegetraind had omdat hij ziek was. "Ziek of transferitis?", vroeg men aan Vanhaezebrouck op de persconferentie. "Hij heeft niet getraind gisteren dus dan speelt hij vandaag niet. Of hij volgende week zal selen? Ik heb geen glazen bol...", ontwijkt de Gent-trainer vakkundig de vraag.

Zuiverheid

Het was nog even bibberen op het einde voor de bezoekers maar er zat ook wel meer in, dat beseft Vanhaezebrouck maar al te goed. Zo wist Tissoudali drie keer te socren maar telde uiteindelijk slechts één doelpunt. "Dat heeft met zuiverheid te maken. We vergeten het zelf een paar keer om het af te maken zoals bij die buitenspelfase in de eerste helft. Maar ik ben wel blij voor Tarik dat hij die 1 op 1 scoort, dat zal hem deugd den want in het verleden miste hij zulke kansen al wel eens."

Door de overwinning komt AA Gent op de 6e plaats in het klassement te staan, op 3 punten van een plaats voor de Champions Play Offs. "Dit zijn heel belangrijke punten om nog te proberen om in die top 4 te komen. We hebben geluk dat de aansluitingstreffer niet vroeger komt en nu kunnen we hopelijk een reeksje neerzetten", besluit Vanhaezebrouck.