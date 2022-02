Nee, dit is niet waarvoor de VAR in het leven is geroepen (en dat is letterlijk gezegd): eigenlijk krijgt Standard beter gelijk met zijn klacht

We wachten met veel nieuwsgierigheid de reactie van het Referee Department af op de klacht van Standard. De Rouches gaven een heel technische uitleg, maar eigenlijk hoeft dat niet eens. Ze hebben sowieso gelijk dat de beslissing om de winnende goal af te keuren niet 'clear and obvious' was.

Om niets in de vertaling verloren te laten gaan, geven we even de Engelse uitleg geven van Lukas Brud, secretaris-generaal van het IFAB (International Football Association Board), de ultieme regelmakerinstantie binnen het voetbal. "Clear and obvious still remains - it's an important principle. There should not be a lot of time spent to find something marginal. If you spend minutes trying to identify whether it is offside or not, then it's not clear and obvious and the original decision should stand."

Kort gezegd: "Als je minuten moet zoeken of het offside is of niet, dan is het geen clear en obvious error en zou de originele beslissing moeten blijven gelden."

Als het over millimeters gaat, kan je niet zeker zijn

Beter kan het niet uitgelegd worden. Als je zoals zaterdag in Standard-Cercle minuten moet zoeken om een millimeter buitenspel te vinden, dan ga je niet om met de VAR-regels zoals ze bedoeld waren. Standard heeft zeker een punt. Ook omdat die lijn niet tot op de millimeter correct kan getrokken worden.

Hoe ben je immers zeker dat je op exact het juiste moment het beeld hebt stopgezet. Als het over millimeters gaat, spreek je ook over fracties van een seconde. Is de bal al vertrokken of niet? En reken je vanaf het moment dat de pass de voet verlaat of vanaf dat er contact is met de bal?

Voor deze muggenzifterij is de VAR niet in het leven geroepen. Eigenlijk is de definitie: het moet overduidelijk zijn. Wat ga je straks doen als zo'n fase in de titelmatch gebeurt? Dan staat het land in rep en roer. Dan mag zo'n VAR al blij zijn dat hij veilig binnen de muren van het Tubeekse oefencentrum zit.

Stel je voor dat er eens een laborant in een soortgelijke fase die beelden niet onder de microscoop legt

Het is wachten op de reactie van het Referee Department. Gaan ze akkoord met die beslissing zetten ze een precedent dat wel eens heel kwalijk kan worden. Want stel je voor dat er eens een andere beslissing niet even grondig wordt onderzocht... Als er eens een laborant in Tubeke de beelden in een soortgelijke fase niet onder een microscoop legt...

Eenvormigheid is wat de bazen van het Referee Department nastreven. "Elke beslissing zou op elk veld hetzelfde moeten zijn in gelijkaardige situatie!" Dat heeft Bertrand Layec ons begin dit seizoen tot in den treure willen diets maken. De scheidsrechtersbaas moet toch ook beseffen dat als we dit doortrekken, er geen eenvormigheid meer kan bestaan? Niet elke VAR gaat zo'n fase op dezelfde manier onderzoeken.

't Is raar om te zeggen, maar eigenlijk zou Standard - in het belang van het Belgisch voetbal - beter gelijk krijgen met zijn klacht. Dat er een signaal gegeven wordt dat dit niet de regel mag worden. Anders zijn we vertrokken voor meer discussie dan we ooit gehad hebben. En was het niet de bedoeling om discussie te gaan vermijden?