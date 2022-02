Heeft Club Brugge een verkeerde inschatting gemaakt? "Schreuder is er een soepje van aan het maken"

Club Brugge begon het seizoen als gedoodverfd titelfavoriet, maar ondertussen is het Union SG die - of ze het nu zelf willen horen of niet - in sneltreinvaart door de competitie raast. Enig probleem: de blauw-zwarte bestuurskamer verwacht niets minder dan de titel.

“Neem het van mij aan: bij Club Brugge maken ze zich zorgen”, valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “In alle geledingen, hé. De landskampioen heeft geen tijd meer te verliezen na de recente acht op vijftien en na die hold-up in de Beker van België.”

Het is Alfred Schreuder die de trein op de rails moet krijgen. “Maar er zal in de eerste plaats een hartig woordje gepraat worden met de coach. Schreuder is er een soepje van aan het maken. Hij probeert van alles, maar het is veel te veel.”

“Schreuder beweerde na de bekerwedstrijd op het veld van KAA Gent dat zijn ploeg na rust beter speelde zonder Ruud Vormer en Bas Dost”, is de voormalige sportief directeur van blauw-zwart op dreef. “Maar vijf dagen later start hij tegen datzelfde geld wél opnieuw met hen. Om hen opnieuw na een helft te vervangen.”

Ik vind de gang van zaken bij Club Brugge alleszins raar

Het is duidelijk: Degryse verwacht in de eerste plaats iets van de coach. “Ik vind het alleszins allemaal raar. Ik vraag me ook af wat dat met die spelers doet? Leuk is dat niet, hé. De illusie dat Schreuder zijn landgenoten een voorkeursbehandeling zou geven, kan alleszins de vuilnisbak in.”