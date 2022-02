Boskamp ziet de problemen waar Schreuder bij Club mee kampt: "Er moeten voorzetten komen, maar Lang en De Ketelaere lopen veel centraal"

Club Brugge heeft de laatste tijd toch wel wat van zijn pluimen gelaten. Alfred Schreuder is op zoek naar de juiste formule en veldbezetting, maar lijkt die nog niet gevonden te hebben. Johan Boskamp ziet de problemen waar hij momenteel mee kampt.

Boskamp ziet ook dat Schreuder niet veel tijd heeft om Club op de rails te krijgen. "Eerlijk: ik vind ze niet goed spelen. Alfred Schreuder heeft een mooie kijk op het voetbal. Hij wil spelen zoals Peter Bosz Ajax liet voetballen, met balbezit, dominantie... Het vergt tijd om dat erin te slijpen, maar bij een topclub moeten er prijzen gewonnen worden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Daarom mag Schreuder wat meer afstappen van de Hollandse school. Als de tegenstander met tien man voor de eigen box staat, is het leuk als je geduldig voetballend een opening vindt, maar iets meer diepgang zou rendabel zijn. Als Dost de bal krijgt en die even bijhoudt, zie ik te weinig lopende mensen rondom hem. Zelfs de infiltrerende Vanaken duikt minder op.”

Het is ook door met Dost als echte targetspits te spelen dat Schreuder problemen krijgt. "Dat is een aanvaller die erg afhankelijk is van de aanvoer. Er moeten flankvoorzetten komen, maar zowel Lang als De Ketelaere lopen dikwijls centraal. Iemand als Clinton Mata neemt dan de rechterflank voor zijn rekening, maar die moet 70 meter lopen vooraleer hij een voorzet kan trappen. Brugge zou er baat bij hebben als de echte buitenspelers vaker de achterlijn halen.”