Moet Union kleur bekennen? "Anders zal het op een bepaald moment lachwekkend én kinderachtig overkomen"

Union SG ligt in pole position in de titelstrijd. Zelf spreekt Felice Mazzu nog steeds over het halen van play-off 1. Al mogen de Brusselaars hun ambities wél uitspreken.

“Union SG is de enige favoriet voor de titel”, spreekt Marc Degryse straffe taal in Het Laatste Nieuws. “Het besef is er intussen overal. Vincent Kompany zegt het al langer, maar ondertussen hebben ook Brian Priske en Hein Vanhaezebrouck die woorden in de mond genomen.” Het jammere van de zaak: in en rond het Dudenpark zijn (het uitspreken van) de titelambities taboe. “Op een bepaald moment zal dat lachwekkend overkomen en zelfs kinderachtig worden. Natuurlijk denkt men bij Union aan de titel. En wat is er mis met zeggen dat je landskampioen wil worden?”