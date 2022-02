Peter Vandenbempt kijkt raar op bij beslissing: "Nu kan iedereen beslissen of ze spelen of niet"

Het is wat met al die matchen die uitgesteld werden of niet uitgesteld werden... Gisteren besliste de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal dat OH Leuven-KV Mechelen toch gespeeld moet worden. Een beslissing die bij journalist en analist Peter Vandenbempt de wenkbrauwen doet fronsen.

"Dit is goed nieuws voor alle clubs", zegt hij in Extra Time. "Ze gaan nu zelf kunnen beslissen of ze gaan spelen of niet. Dat is het gevolg van deze beslissing. Als je de situatie bekijkt, dan heeft KVM gelijk. Maar ook KV Kortrijk had vroeger al gelijk moeten krijgen. Je kan als club, wat mij betreft, niet zelf bepalen of je komt of niet. Je kan wel spelen onder voorbehoud, dan hadden ze misschien nog hetzelfde resultaat gehad."

Het is ook niet het eerste vreemde geval. "Als je ziet wat er al allemaal is gebeurd: KV Mechelen had die coronagolf en kon eerder al om uitstel vragen. Antwerp vroeg om uitstel, kreeg het niet, trok naar het BAS en KV Kortrijk moest toch plooien. Vorige week moest Karim Belhocine net niet zelf meedoen."

"Ook Racing Genk keurde het reglement goed in de zomer en stelt dan vast dat de Zuid-Amerikanen en Afrikanen een periode afwezig zijn voor interlands. Ook zij vragen uitstel en krijgen uiteindelijk hun zin van het BAS. Dat is het Belgische voetbal... Zolang dit allemaal kan in de schoot van de Pro League zijn we slecht bezig"