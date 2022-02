Alwéér technische problemen bij VAR, vijf minuten wachten voor buitenspelgoal zonder beslissing: "Maar hadden 90 minuten om te scoren"

In Zulte Waregem - KV Oostende werden twee doelpunten afgekeurd. Vooral bij dat tweede doelpunt duurde het wel héél erg lang.

Tatsuhiro Sakamoto leek er halfweg de tweede helft 0-1 van te hebben gemaakt, al liep hij bij die actie wel randje buitenspel.

Of het uiteindelijk buitenspel was of niet? Daar hebben we het raden naar. Het duurde vijf minuten voor de ref op aangeven van de VAR een beslissing kon nemen.

Technische problemen

En die beslissing was een non-beslissing, want door technische problemen kon de VAR klaarblijkelijk geen lijn trekken.

"Het was een vreemde fase, maar we hebben uiteindelijk 90 minuten de tijd gehad om een doelpunt te scoren", aldus Brecht Capon. "We moeten het niet op die ene fase steken en we gaan niet over die VAR beginnen."