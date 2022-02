📷 Eerste halve finale Franse beker gekend, Philippe Clement moet nog wachten op tegenstander

Philippe Clement plaatste zich eerder deze week al voor de halve finales van de Franse bekercompetitie. Hij komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel tussen Nantes en Bastia dat vanavond gespeeld wordt.

Woensdag plaatste vierdeklasser Versailles zich al voor de halve finales. Zij klopten na een 1-1-gelijkspel reeksgenoot Bergerac met 4-5 na strafschoppen.

Nice plaatste zich later op de avond voor de halve finales na een 4-1-overwinning tegen Marseille. Nice treft in de halve finales Versailles. De halve finales worden op 1 en 2 maart afgewerkt.

