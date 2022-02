Marc Brys witheet van woede na beslissing om OHL-KV Mechelen te laten herspelen: "Verkrachting van een wet die veel beter verdient"

Na de zege tegen Racing Genk moest er Marc Brys nog iets van het hart. De coach van OHL is absoluut niet te spreken over het feit dat OHL-KV Mechelen dan toch gespeeld zal moeten worden, nadat Malinwa niet kwam opdagen. "Dit onrecht kunnen we wat mij betreft niet zomaar laten passeren."

De Disciplinaire Raad van het Profvoetbal besliste eerder deze week om Malinwa dan toch geen forfaitnederlaag toe te kennen. KV Mechelen weigerde op 15 januari af te zakken, omdat het ondanks heel wat coronaperikelen geen uitstel kreeg van de Pro League. KV Derde doelman Maxime Wenssens (20), die besmet was, stond niet op de A-lijst. Pas als twee doelmannen op die A-lijst (een lijst met alle kernspelers vanaf 21 jaar) besmet waren, kon je volgens de toen geldende regels uitstel krijgen van de Pro League. Discriminatie op basis van leeftijd, aldus Malinwa, dat zijn slag thuis haalde bij de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal.

Na de zege tegen OHL moest er Marc Brys iets van het hart. Hij was hoegenaamd niet opgezet met de beslissing om deze partij alsnog te laten spelen. "Wetten zijn gemaakt om een goede gang van zaken te vrijwaren. Plots krijg je te horen dat er sprake zou zijn van discriminatie... Dit is een enorme schande voor de mensen die gestorven zijn voor de rechten van de mens."

"De reden van herspelen is niet correct. KV Mechelen had op die moment te veel afwezigen, dát is de reden. En ze hebben daarvoor die wet aangegrepen. OHL is in dit dossier het slachtoffer, dit is onrecht naar ons toe. Het is gewoonweg verkrachting van een wet die veel beter verdient. Of we juridische stappen zullen ondernemen? In het beleid zitten heel veel slimme mensen, zij bekijken wat mogelijk is. Wat mij betreft moeten we dat doen. Dit onrecht kunnen we niet zomaar accepteren. We moeten reageren, want de coaches én spelers zijn erg ontgoocheld door deze beslissing."